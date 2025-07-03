من أوغندا إلى نيويورك.. رحلة صعود زهران ممداني في السياسة الأميركية

نجح السياسي الشاب زهران ممداني في كسب أصوات المجتمع الأميركي، حتى بات مؤهلا لتولّي منصب عمدة بلدية نيويورك، وسحق كبار المنافسين الذين أمضوا سنوات عديدة في دروب السياسة ومعارك الانتخابات.

كما شكّل صعوده في الساحة الأميركية مصدر إلهام للعديد من المهاجرين، إذ لفت أنظار المجتمع السياسي من حوله عندما نجح في إقناع العديد من الناس بأنه قادر على أن يكون عمدة لبلدية نيويورك.

يعتبر ممداني تجسيدا للمواطن العالمي، فبينما تعود أصول عائلته إلى الهند، فقد عاش بدايات طفولته في أفريقيا، حيث ولد في أوغندا، ثم انتقلت أسرته إلى جنوب أفريقيا قبل أن تستقر لاحقا في الولايات المتحدة الأميركية.

ورغم أن عمره لا يتجاوز 33 سنة، فإن ممداني الآن مرشح ليكون أول عمدة مسلم ينحدر أصله من جنوب آسيا عمدة لمدينة نيويورك التي يتصارع على قيادتها كبار السياسيين.

ومع أن النتائج النهائية لم تعلن بعد، فإن فوزه المتوقع في الانتخابات التمهيدية شكّل صدمة للمؤسسة الديمقراطية، إذ نجح هذا الشاب الاشتراكي الديمقراطي في التفوق على منافسين أكثر تمويلا وخبرة، من بينهم الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو الذي تحظى حملته بدعم مالي واسع.

حملة طرق الأبواب

وقد ساهم في صعود ممداني في الانتخابات التمهيدية اعتماده على جيش من المتطوعين الذي نجحوا في حملة لطرق مليون باب لجمع الأصوات لصالح مرشّحهم.

ووفقا لمقربين من الشاب وحملته، فإن حضوره في كل مكان أسهم في نجاح خطته، إذ يصر على التحدث مباشرة إلى سكان نيويورك، الأمر الذي ساعد في تحفيز الناخبين الجدد لدعمه.

ويقول المحامي جول الدين إن ممداني سواء نجح أو خسر، قد غيّر المعادلة السياسية في أكبر مدينة أميركية وأهمها، وشجّع الكثير من أبناء جنوب آسيا نحو الانخراط في الشأن العام داخل نيويورك، حيث يستحقون البقاء فيها والحصول على مستقبل أفضل لأنهم ساهموا في بنائها.

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وأضاف جول الدين أن ممداني ألهم الجميع بضرورة المشاركة السياسية، وإمكانية الترشح لجميع المناصب الانتخابية، بما فيه النواب، ومنصب رئيس الولايات المتحدة.

ديانة ثابتة

وتقول مهندسة البرمجيات تنزيلة رحمن إن ديانة الشاب ممداني كانت عاملا مؤثّرا في جذب بعض الناخبين الذين التفوا من حوله، وتطوّعوا لدعمه.

وتضيف رحمن أنه عندما ظهر للساحة أولا، أثيرت حوله بعض الشكوك، لكنه سرعان ما انجذب إليه الناس، لكونه كان صريحا، يظهر إسلامه وبشرته السمراء بلا خجل، ويتحدث إلى الناس ويحاول إقناعهم من دون حياء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة لمنصب عمدة نيويورك في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث من المتوقع أن يواجه ممداني العمدة الحالي إريك أدامز، والمرشح الجمهوري كيرتس سليا.