4 قتلى و38 مفقودا في غرق عبارة قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

لقي 4 أشخاص حتفهم واعتُبر 38 شخصا آخرين على الأقل في عداد المفقودين إثر غرق عبّارة كانت تقل 65 شخصًا في بحر هائج قبالة جزيرة بالي الإندونيسية الليلة الماضية، بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس.

وقال قائد شرطة بانيوانغي في شرق جاوة، راما سامتما بوترا، إن فرق الإنقاذ عثرت على 4 جثث وتم إنقاذ 23 شخصًا، كان العديد منهم فاقدين للوعي بعد أن جرفهم التيار لساعات وسط أمواج متلاطمة، مشيرا إلى أن 38 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد، في بيان إن العبارة غرقت بعد نحو نصف ساعة من مغادرتها ميناء كيتابانغ في جاوة الشرقية مساء الأربعاء، وكانت متجهة إلى ميناء جيليمانوك في بالي، في رحلة تبلغ مسافتها 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنها كانت تقلّ، وفقا لقائمة من كانوا على متنها، "53 راكبا وطاقما من 12 فردا".

وبحسب البيان فإنّ العبارة "كانت تحمل أيضا 22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة".

وتشارك 9 قوارب، من بينها زورقا قَطْر وقاربان مطاطيان، في عمليات البحث منذ مساء الأربعاء، رغم مواجهة أمواجٍ يبلغ ارتفاعها مترين وظروف الظلام الدامس.

وتُعد حوادث غرق العبارات شائعة في إندونيسيا، الأرخبيل الشاسع المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، حيث تُستخدم العبارات على نطاق واسع كوسيلة نقل، وغالبًا ما تكون لوائح السلامة غير مُطبقة بصرامة.

وفي مارس/ آذار الماضي، انقلب قارب يقلّ 16 شخصا في بحر هائج قبالة جزيرة بالي السياحية نفسها، مما أسفر عن غرق امرأة أسترالية وإصابة شخص آخر على الأقلّ بجروح.

وفي 2018، لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم عندما غرقت عبّارة في جزيرة سومطرة في بحيرة توبا، إحدى أعمق البحيرات في العالم.