عراقجي يؤكد التزام إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي ويهاجم ألمانيا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الخميس- إن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات، متهما ألمانيا بدعم الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف عراقجي -عبر منصة إكس- أن تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك "لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية والأميركية غير القانونية".

كما اتهم عراقجي ألمانيا بأنها "دعمت بوقاحة الهجوم الأميركي المخالف للقوانين الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

كما قال عراقجي إن "ألمانيا تدعم علنا الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على منشآتنا النووية، وتتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي من خلال مطالبتها العلنية لنا بالتخصيب الصفري على أراضينا".

إصلاح الأضرار

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أقر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن القصف الأميركي "ألحق أضرارا بمنشأة "فوردو" النووية، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على إصلاح الأضرار التي لحقت ببرنامجها النووي بوتيرة سريعة.

وأشار عراقجي إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل حاليا على إجراء تقييم وتقدير، وسيُرفع تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة، في حين نفى رئيس المنظمة محمد إسلامي إمكانية تدمير الصناعة النووية الإيرانية بالقصف.

كذلك أكد عراقجي أن بلاده لن تغلق أبواب الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن عودة المفاوضات لا تتم بالسرعة التي تتحدث عنها واشنطن.

وكانت طهران قد اتهمت التقرير الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه "مهّد الأرضية للعدوان الإسرائيلي" على إيران.