عدة مصابين في إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية جورجيا الأميركية

أفادت السلطات الأميركية أن عدة أشخاص أُصيبوا في حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء داخل مركز تسوق في مدينة سافانا بولاية جورجيا.

وأكدت شرطة سافانا لموقع "فوكس نيوز" أن الحادث وقع في مركز "أوغليثورب مول" حوالي الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى الموقع فور تلقي البلاغات عن إطلاق النار، حيث أكدت نقابة رجال الإطفاء الدولية أنها أرسلت فريقا إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى محلي.

وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل، وأضافت أنه لا يوجد تهديد قائم في الوقت الحالي.