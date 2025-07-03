عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤكد التزامنا الثابت بافتتاح السد في الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة عرقلته

عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: اكتمل الآن بناء سد النهضة ونجري التحضيرات اللازمة للافتتاح الرسمي قريبا

عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: رسالتنا واضحة لجيراننا سد النهضة ليس تهديدا بل فرصة مشتركة للتعاون والمنفعة

التفاصيل بعد قليل..