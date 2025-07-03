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عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: اكتمل الآن بناء سد النهضة ونجري التحضيرات اللازمة للافتتاح الرسمي قريبا
3/7/2025-|آخر تحديث: 13:14 (توقيت مكة)
عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: نؤكد التزامنا الثابت بافتتاح السد في الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة عرقلته
عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: اكتمل الآن بناء سد النهضة ونجري التحضيرات اللازمة للافتتاح الرسمي قريبا
عاجل | مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي: رسالتنا واضحة لجيراننا سد النهضة ليس تهديدا بل فرصة مشتركة للتعاون والمنفعة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة