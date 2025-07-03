إصابة جندي إسرائيلي والمقاومة تفجر دبابة وناقلة جند للاحتلال بخان يونس

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الخميس إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" ظهر أمس الأربعاء في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خان يونس، ورصد المقاتلون اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

في حين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال معارك دارت أمس الأربعاء في شمال قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب من الكتيبة 82 مدرعات، وإصابة قائد دبابة وجنديين بجروح خطيرة في عملية مركبة نفذتها المقاومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهدافها صباحا عشرات الجنود وآليات إسرائيلية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية.

وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية حرب الإبادة، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6 آلاف و32، وفق معطيات الجيش على موقعه.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة تصديها للجيش الإسرائيلي، الذي يشن بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.