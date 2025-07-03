إصابة جندي إسرائيلي والمقاومة تفجر دبابة وناقلة جند للاحتلال بخان يونس

قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الخميس إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال، وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" -ظُهر أمس الأربعاء- في شارع المجمع الإسلامي بمدينة خان يونس، ورصد المقاتلون اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران المروحي للإجلاء.

في حين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال معارك دارت أمس الأربعاء شمالي قطاع غزة.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي -أمس الأربعاء- مقتل جندي برتبة رقيب من الكتيبة 82 مدرعات، وإصابة قائد دبابة وجنديين بجروح خطيرة في عملية مركبة نفذتها المقاومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت سرايا القدس -في بيان- استهدافها صباحا عشرات الجنود وآليات إسرائيلية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية.

وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية حرب الإبادة، إلى 881 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 6032، وفق معطيات الجيش على موقعه.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في غزة تصديها للجيش الإسرائيلي، الذي يشن بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير أو تداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.