مقتل نائب قائد البحرية الروسية في هجوم أوكراني بمنطقة كورسك

أعلن مسؤول روسي -اليوم الخميس- مقتل ميجور جنرال ميخائيل جودكوف، نائب قائد البحرية الروسية، جراء هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مركز قيادة في منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بريمورسكي كراي في شرق روسيا إن جودكوف "قُتل في أثناء أداء واجبه" نتيجة هجوم جوي أوكراني على بلدة كورينيفو في منطقة كورسك، وهي منطقة تشهد توترات عسكرية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأفادت تقارير -عبر قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية على تطبيق تلغرام- بأن الهجوم أسفر عن مقتل جودكوف إلى جانب 10 عسكريين روس آخرين، بينما لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية أو من الجانب الأوكراني حتى الآن.

ويُعد جودكوف أحد أبرز الضباط الروس الذين قتلوا منذ بداية الحرب الروسية الشاملة، حيث كان يقود لواء تابعا لأسطول المحيط الهادي ويشارك في العمليات العسكرية في كورسك.

وقد عيّنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائبا لقائد البحرية الروسية في مارس/آذار الماضي، ونال عدة أوسمة عسكرية خلال خدمته. ولطالما اتهمته أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب.

وكانت القوات الأوكرانية قد نفذت هجوما مفاجئا في أغسطس/آب 2024 على منطقة كورسك، تمكنت خلاله من السيطرة على أجزاء منها لعدة أشهر، قبل أن تعلن موسكو "تحرير" المنطقة بالكامل في أبريل/نيسان الماضي.