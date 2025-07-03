شاهد: سرايا القدس تفجر آلية إسرائيلية بعبوة "زلزال" مضادة للدروع

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد توثق تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

وكشفت السرايا -في الفيديو- أن عملية التفجير تمت بعبوة ناسفة من نوع "زلزال 4″، وقالت إنها "مضادة للدروع".

وظهر أحد مقاتلي السرايا وهو يضع اللمسات الأخيرة لتجهيز العبوة الناسفة ثم زراعتها في طريق الآلية العسكرية الإسرائيلية، التي رجح الخبير العسكري اللواء فايز الدويري -في حديثه للجزيرة- أن تكون دبابة "ميركافا".

ووثقت اللقطات لحظة تفجير الآلية الإسرائيلية -بعد عملية رصد دقيقة- واندلاع كتلة من الدخان في المكان المستهدف.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها دمروا دبابة ميركافا إسرائيلية وسط خان يونس، كاشفة أن العملية تمت بتفجير عبوتين من مخلفات الاحتلال عبر الهندسة العكسية.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وقبل أيام، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 30 ضابطا وجنديا قتلوا في قطاع غزة -بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة- منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس أن 20 جنديا إسرائيليا قتلوا في القطاع خلال يونيو/حزيران الماضي.