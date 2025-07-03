روايات وفيديوهات توثق استهداف متعاقدين أميركيين المجوعين بغزة

كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس، وفقا لروايات ومقاطع فيديو حصلت عليها، استخدام المتعاقدين الأميركيين الذين يحرسون مواقع توزيع المساعدات في غزة الذخيرة الحية والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل لتفريق الفلسطينيين المجوّعين الذين يتدافعون للحصول على الطعام.

ونقلت الوكالة عن متعاقدَين أميركيين أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من ممارسات وصفاها بالخطيرة وغير المسؤولة، مشيرين إلى أن عملية توزيع المساعدات في غزة كانت عشوائية وافتقرت للقيادة.

وأضافا أن موظفي الأمن المعيّنين كانوا غالبا غير مؤهلين ومدججين بالسلاح، ويبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم.

وأضافت الوكالة، نقلا عن أحد المتعاقدَين، أن الرصاص كان يُطلَق في جميع الاتجاهات، وأحيانا صوب منتظري المساعدات في غزة.

وذكر عدد من المتعاقدين أن الشركة المتعاقدة مع "مؤسسة غزة الإنسانية" (الممولة من الولايات المتحدة وإسرائيل) لم تزود الحراس بقواعد اشتباك إلا بعد 3 أيام.

وتوقع المتعاقدون حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين إذا استمرت مؤسسة غزة الإنسانية على هذا النهج.

تحقيق وتكذيب

في غضون ذلك، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" استخدام المتعاقدين الأميركيين ذخيرة حية وقنابل صوت بمواقع المساعدات في غزة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المؤسسة قولها إنها فتحت تحقيقا بعد صدور تقرير الوكالة وخلصت إلى أن "ادعاءات التقرير كاذبة تماما".

وأضافت أن التحقيق الذي قامت به أوضح أن المدنيين الفلسطينيين لم يتعرضوا في أي وقت لإطلاق النار بمواقع توزيع المساعدات.

وكان تقرير الوكالة الإخبارية الأميركية نقل عن تقرير لشركة متعاقدة مع مؤسسة غزة الإنسانية أن 31% من عمليات التوزيع شهدت تسجيل إصابات خلال أسبوعين في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم أن ما لا يقل عن 652 من طالبي المساعدات استشهدوا وأصيب 4537 منذ بدء تنفيذ الآلية الحالية لتوزيع الغذاء في مايو/أيار الماضي.