حاملة الطائرات الصينية شاندونغ تصل هونغ كونغ بعد مناورات قتالية

وصلت حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" البالغ طولها 305 أمتار إلى هونغ كونغ اليوم الخميس بعيد مشاركتها في مناورات قتالية في غرب المحيط الهادي.

ورافقت حاملة الطائرات "شاندونغ" قطع بحرية، على رأسها المدمرة "تشانغ يانغ" والفرقاطة "يونتشنغ"، في ساعة مبكرة من صباح الخميس لدى إبحارها قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونغ كونغ.

ورست السفينة على الحافة الغربية لميناء فيكتوريا في هونغ كونغ، بينما رست السفن المرافقة في القاعدة البحرية لجيش التحرير الشعبي في جزيرة ستونكاترز على الجانب الشمالي من الممر المائي الشهير.

وصرح رئيس بلدية هونغ كونغ، جون لي، أثناء حفل استقبال، بأن الزيارة ستتيح للجمهور "تجربة لمشاهدة روعة وتطور السفن الحربية الحديثة في البلاد".

وأضاف رئيس البلدية أن بحرية جيش التحرير الشعبي "لا تحمي السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية فحسب، بل هي أيضا قوة مهمة للسلام والاستقرار الإقليمي".

وأعلنت بكين أن "شاندونغ" ستبقى مع المجموعة البحرية الضاربة التابعة لها في هونغ كونغ لمدة 5 أيام، مشيرة إلى أن "زيارات وأنشطة تبادل ثقافي" ستقام بهذه المناسبة، التي تزامنت مع احتفال هونغ كونغ أول أمس بالذكرى الـ28 لعودتها إلى الصين، وهو يوم عطلة رسمية.

وتم بيع تذاكر زيارة السفن في هونغ كونغ في غضون دقائق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، وتوافد الناس على الواجهة البحرية وسفوح التلال القريبة صباح الخميس لإلقاء نظرة على السفن.

وأقام مسؤولو المدينة منطقة طيران محظورة فوق أجزاء من الميناء، وخفّضوا مؤقتا خدمات العبارات.

ودخلت "شاندونغ" الخدمة في 2019، وهي أول حاملة طائرات تُبنى في الصين. حيث تمتلك بكين حاملتي طائرات عاملتين هما "لياونينغ" التي اشترتها من أوكرانيا في 2000، و"شاندونغ". وهناك حاملة طائرات ثالثة تدعى "فوجيان" أنجز بناؤها لكنها ما زالت قيد الاختبار.

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وأعلنت الصين الاثنين الماضي أن مجموعتيها البحريتين الضاربتين "أكملتا مؤخرا بنجاح" مناورات قتالية في غرب المحيط الهادي.

من جهتها، أعلنت طوكيو أن طائرات مقاتلة صينية أقلعت من حاملة الطائرات "شاندونغ" واقتربت لمسافة 45 مترا من طائرة دورية عسكرية يابانية، في اتهام نفته بكين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شاركت "شاندونغ" في مناورات عسكرية في مضيق تايوان، بما في ذلك محاكاة فرض "حصار" على الجزيرة.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، رصدت البحرية الفلبينية الحاملة "شاندونغ" على بُعد يزيد قليلا على ميلين بحريين من بابويان، الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البلاد.

ونفدت تذاكر زيارة السفن في هونغ كونغ في غضون دقائق على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".

وشاندونغ هي ثاني حاملة طائرات صينية تزور هونغ كونغ بعد لياونينغ التي زارت المركز المالي العالمي في 2017.

وتعد حاملة الطائرات "شاندونغ"، التي يزيد طولها على 300 متر والتي دخلت الخدمة عام 2019، ثاني حاملة طائرات صينية، محورية لطموحاتها الإقليمية في عهد الرئيس شي جين بينغ، الذي أشرف على تعزيز بحري ضخم أثار قلق جيرانها الآسيويين.