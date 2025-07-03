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الضفة الغربية.. انتهاكات ممنهجة تهجّر الآلاف وترسخ الاستيطان

A boy sits next to belongings as Palestinians remove them from their homes threatened with demolition, during the ongoing Israeli military operation in Tulkarm camp, in the Israeli-occupied West Bank, July 2, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta
إخراج الفلسطينيين من منازلهم المهددة بالهدم خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية (رويترز)
نانسي موسى
3/7/2025-|آخر تحديث: 18:59 (توقيت مكة)

لم يعد هدم المنازل في الضفة الغربية مجرد "عقوبة جماعية" كما تصفه منظمات حقوق الإنسان، بل تحول إلى سياسة ممنهجة تتّبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإفراغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وتسهيل السيطرة على مناطق إستراتيجية لصالح المستوطنات والبؤر الجديدة.

فاطمة محمود الجزيرة نت جنين فلسطين_ مواطنون يتفقدون منزلاً هدمه الاحتلال بعد تحصن مقاومان فيه في بلد
مواطنون يتفقدون منزلا هدمه الاحتلال في جنين (الجزيرة)

وضمن حملة منظمة طالت منشآت سكنية وزراعية خلال الأسابيع الأخيرة حطم مستوطنون مسلحون نوافذ منازل ومراكز صحية وسرقة معدات وأثاث الفلسطينيين في منطقة "إخلال الحمص" جنوب الخليل.

صورة تكشف حجم أضرار الاقتحام الإسرائيلي في مخيم نور شمس (الجزيرة)

وترافق عمليات الهدم اعتداءات جسدية وحرق للممتلكات ضمن تصعيد ميداني مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّف حتى الآن 988 شهيدا وأكثر من 7 آلاف إصابة، إلى جانب تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

الضفة الغربية اجتياح بلا توقف إجمالي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة من7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوليو/تموز 2025

بؤر استيطانية وتهجير قسري

وخلال الأشهر الأخيرة فقط أنشأ مستوطنون إسرائيليون أكثر من 6 بؤر استيطانية في مناطق متفرقة بالضفة، أبرزها قرب مدينة أريحا التاريخية، خاصة في محيط تجمّع عرب المليحات الذي يقطنه نحو 500 فلسطيني.

Destroyed houses during the Israeli forces ground operations are seen at the Nur Shams refugee camp, in the West Bank city of Tulkarem, Wednesday, July 2, 2025. (AP Photo/Leo Correa)
مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية (أسوشيتد برس)

ووفق المشرف العام على منظمة البيدر حسن مليحات، فإن المستوطنين شرعوا في إحضار الماشية ونصب الخيام وبناء الحظائر في محاولة لتثبيت وجودهم على الأراضي المصادرة.

مستوطنون إسرائيليون يتجولون وسط مدينة الخليل الفلسطينية في الضفة الغربية (الفرنسية)

في المقابل، لم تكن قوات الاحتلال بعيدة عن هذه العملية، بل وفرت الغطاء الأمني واللوجستي من خلال تكرار عمليات الاقتحام وتخريب الممتلكات والاعتداء على السكان.

Palestinians Nasser Ishreiteh, his mother Fawzyah and his children clear burnt belongings in the living and kitchen area of their house after a reported attack overnight by Israelis from a nearby settlement, in Susya south of Hebron city in the occupied West Bank on June 25, 2025.
فلسطينيون يتفقدون منزلهم بعد هجوم شنه مستوطنون ليلا جنوب مدينة الخليل (الفرنسية)

415 اعتداء في شهر واحد

وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ المستوطنين 415 اعتداء في مايو/أيار الماضي فقط تراوحت بين هجمات مسلحة وتخريب منازل واقتلاع أشجار وإغلاق طرق، فضلا عن حرق محاصيل وتحطيم مراكز صحية وإطلاق قطعان ماشية في حقول المواطنين.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين أجبرت السكان الفلسطينيين على الرحيل شرق مدينة رام الله (الأناضول)

وفي بلدة سنجل شمال رام الله اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة التل، واندلعت مواجهات مع الأهالي، كما أضرم آخرون النار في حرش مزروع بأشجار السرو في بلدة ترمسعيا.

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 حجم أضرار الاقتحام الإسرائيلي في طولكرم (الجزيرة)

جغرافيا النار.. من نابلس إلى أريحا

توزعت هذه الانتهاكات على أغلبية محافظات الضفة، من نابلس شمالا حيث اقتُحمت المساكن الشعبية إلى أريحا شرقا التي تواجه تمددا استيطانيا ممنهجا، مرورا برام الله والخليل وجنين وطوباس.

وفي كل موقع تتكرر المشاهد ذاتها: مداهمات مسلحة، ترويع للأطفال، حرق الأراضي، وهدم المنازل.

كارثة إنسانية تتوسع

بدورها، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في شمال الضفة يعانون من ظروف نزوح قسري، ويكافحون للوصول إلى الخدمات الأساسية.

فلسطينيون يهجّرون قسرا خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين (الأوربية)

كما حذرت المنظمة من تصاعد الكارثة الإنسانية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع حرب غزة.

عملية عسكرية برية في مدينة نابلس بالضفة الغربية (الأوروبية)

وتواجه الضفة الغربية حربا تتغذى على صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة واندفاع استيطاني غير مسبوق يهدد بتغيير ديمغرافي واسع النطاق.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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