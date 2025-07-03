أخبار|حريات|عربي

النمسا أول دولة بالاتحاد الأوروبي ترحل سوريًا منذ إسقاط الأسد

BERG, AUSTRIA - OCTOBER 4: Austrian police check cars and vans arriving from Slovakia at the Austrian-Slovak border on October 4, 2023 in Berg, Austria. Austria began border checks today for what they said is a 10-day operation in order to stop smugglers from using Austria for transiting migrants to western Europe. Slovakia has become a transit destination for migrants arriving via the Balkan route and Hungary and then heading onward towards western Europe, especially Germany, via Austria, the Czech Republic or Poland. (Photo by Heinz-Peter Bader/Getty Images)
الشركة النمساوية تقوم بعمليات تفتيش على الحدود مع سلوفاكيا لمنع عمليات تهريب محتملة لمهاجرين غير نظاميين (غيتي)
3/7/2025-|آخر تحديث: 19:40 (توقيت مكة)

أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر –اليوم الخميس- ترحيل سوري أدين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلاده، لتصبح النمسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة رسميا خلال السنوات الأخيرة.

وفي بيان، قال كارنر -المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ الحاكم- إن عملية الترحيل التي نفذت اليوم جزء مما وصفها بسياسة لجوء صارمة وعادلة، متعهدا بالاستمرار في هذا النهج.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أنها أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما.

من جهتها، قالت روكساندرا ستايكو -وهي المستشارة القانونية للاجئ السوري (32 عاما) الذي حصل على حق اللجوء عام 2014- إنه فقد هذا الحق عام 2019، ورفضت ستايكو الكشف عن طبيعة القضية التي أدين بها المواطن السوري.

ويعيش في النمسا نحو 100 ألف سوري يشكلون إحدى كبرى الجاليات السورية في أوروبا.

وكان وزير الداخلية النمساوي زار سوريا مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر في أبريل/نيسان الماضي لمناقشة عمليات الترحيل.

يذكر أن النمسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي علقت جميع طلبات اللجوء للسوريين بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أوقفت لم شمل العائلات.

وفي الانتخابات التي جرت في النمسا في سبتمبر/أيلول الماضي، تصدر أقصى اليمين المناهض للهجرة النتائج، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم، وهو ما أتاح للمحافظين الذين حلوا ثانيا تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات

إعلان