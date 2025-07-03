الكرملين: بوتين أبلغ ترامب أنه لن يتراجع عن أهدافه في أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الخميس أن موسكو لن تتراجع عن أهدافها في أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، أوضح الكرملين أن موسكو لا تزال مهتمة بتسوية الصراع من خلال التفاوض.

وقال المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن ترامب أثار مسألة إنهاء الحرب سريعا خلال محادثة تناولت الكثير من الموضوعات.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض، لكن موسكو لا تزال تركز على التخلص مما تسميه "الأسباب الجذرية" للصراع الذي دخل عامه الرابع.

وأوضح أوشاكوف أن بوتين وترامب لم يتطرقا إلى مسألة وقف إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا.

وأكد الزعيمان على أهمية استمرار التفاوض بشكل ثنائي ومباشر بين أوكرانيا وروسيا، وفق بيان الكرملين.

وردا على المحادثة الهاتفية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي "لا أعلم ماذا يناقش الرئيس ترامب مع بوتين ولست متأكدا من وجود أفكار مشتركة بينهما لأنهما مختلفان تماما".

وقال زيلينسكي إنه سيتحدث قريبا "مع الرئيس ترامب عن العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وإلى جانب أوكرانيا، من المتوقع أن تكون محادثة ترامب وبوتين تناولت سوريا وملفات أخرى.