الشرطة الدانماركية: نفحص شحنة تسلمتها السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الدانماركية، اليوم الخميس، أنها تقوم بفحص شحنة مشبوهة وصلت إلى مبنى السفارة الإسرائيلية الواقعة شمال العاصمة كوبنهاغن.

ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية عن طبيعة الطرد أو محتوياته، في حين أكدت السلطات أنها تتعامل مع الموقف بحذر شديد.

ويأتي هذا التطور بعد وقوع حادث مماثل مرتبط بالسفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، حيث سُمع دوي انفجار على بُعد نحو 500 متر من مبنى السفارة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكانت الشرطة قد وجهت في وقت سابق اتهامات لشابين سويديين، يبلغان من العمر 16 و19 عاما، بنقل 5 قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها على مبنى قريب من السفارة، وذلك في ليلة 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 191 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.