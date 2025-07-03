اعتقال متورط بانتهاكات في حلب وإحباط تهريب أسلحة بريف حمص

ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على عبد الرحمن دحروج، أحد عناصر ما يُعرف بمليشيا "الدفاع الوطني"، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الخميس.

وأفادت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بأنه جرى توقيف دحروج وتحويله إلى القضاء المختص، بعد توثيق تورطه في أعمال منافية للقانون خلال السنوات الماضية.

وكان دحروج قد ظهر في مقطع مصور عام 2020 أثناء مشاركته في إحدى العمليات العسكرية على جبهات الشمال السوري، حيث ظهر وهو ينبش قبور المدنيين في إحدى القرى التي سيطرت عليها المليشيات آنذاك، في مشهد أثار غضبا واسعا بين السوريين.

ظهر المجرم عبد الرحمن دحروج في مقطع مصور عام 2020 خلال إحدى العمليات العسكرية على جبهات الشمال المحرر وهو يقوم بنبش القبور في إحدى القرى الثائرة بعد سيطرة الميليشيات عليها، وجرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.#سانا #سوريا pic.twitter.com/cQ4FRAay0X — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 3, 2025

وفي سياق أمني متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص عن إحباط محاولة تهريب أسلحة ثقيلة كانت مخبأة داخل سيارة، حيث تم العثور على قاعدة إطلاق صواريخ من طراز "كورنيت" ومنظار ليلي مزوّد بجهاز تسديد، إضافة إلى قاذفتي قنابل من نوع "إيه جي إس-17".

وأكدت المديرية أنه تم القبض على أحد المتورطين في العملية، وتمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.