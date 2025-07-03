اتهام 4 نشطاء داعمين لفلسطين في اقتحام قاعدة بريطانية

وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم الخميس، تهما لـ4 نشطاء مؤيدين لفلسطين على خلفية اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة أكسفوردشير في 20 يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ألحقوا أضرارا بطائرتين عسكريتين من طراز "فوياجر"، بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 ملايين دولار)، بعد قيامهم برشهما بطلاء أحمر.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاما، يواجهون تهما بالتآمر لارتكاب ضرر جنائي، والتآمر لدخول مكان محظور عن علم بغرض يضر بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها.

وأكدت الشرطة أن النيابة العامة ستسعى لربط هذه الجرائم بالإرهاب، موضحة أن الحادث يحمل "صلة بأعمال إرهابية".

وأشارت الشرطة إلى أن الأشخاص الأربعة هم:

أيمي غاردينر-جيبسون (29 عاما)

جوني سينك (24 عاما)

دانيال جيرونيميدس-نوري (35 عاما)

لووي تشياراميلو (22 عاما)

ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق اليوم، في حين لا يزالون جميعا رهن الاعتقال.

حظر جماعة "بالستاين أكشن"

وكانت حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن "Palestine Action") قد أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار احتجاجها على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وتستهدف الحركة في حملاتها مؤسسات وشركات لها صلات بالجيش الإسرائيلي، من بينها شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من تصويت مجلس العموم البريطاني لصالح حظر حركة "نضال من أجل فلسطين" باعتبارها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، حيث أيد القرار 385 نائبا مقابل 26.

ومن المنتظر أن يصوّت مجلس اللوردات على القرار في وقت لاحق اليوم لتفعيله رسميا.

وقد أدانت حركة "نضال من أجل فلسطين" قرار الحظر واعتبرته "إساءة استخدام للسلطة"، معلنة نيتها الطعن عليه قضائيا.