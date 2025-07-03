روسيا: نعترف رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية

أعلنت روسيا اليوم الخميس قبولها أوراق اعتماد سفير جديد لأفغانستان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بحكومة التي شكلتها حركة طالبان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعتقد أن الاعتراف الرسمي بحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية سيعطي قوة دافعة لتطوير تعاون ثنائي مثمر بين بلدينا في مختلف المجالات".

وجاء في بيان للخارجية الروسية "موسكو تعترف رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية".

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية الروسي يتسلم أوراق اعتماد غول حسان سفيرا جديدا لأفغانستان في موسكو.

يذكر أن القوات الأميركية أطاحت بحكم حركة طالبان في أفغانستان عام 2001، على خلفية اتهام الحركة بإيواء تنظيم المتهم بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر.

وبعد 20 عاما من الإطاحة بحكمها، عادت حركة طالبان إلى المشهد السياسي، مع رحيل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة عن أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021.

وطالبت الحركة في رسالة إلى الأمم المتحدة بتعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي مندوبا، لـ "إمارة أفغانستان الإسلامية" لدى الأمم المتحدة، وطالبت بفتح سفاراتها في العاصمة كابل.

وصادق مجلس الأمن الدولي يوم 17 مارس/آذار 2022، على قرار يقضي بإقامة علاقة رسمية مع أفغانستان بقيادة طالبان.