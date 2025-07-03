القدس.. مستوطنون يقتحمون الأقصى وجرافات الاحتلال تهدم منشآت في العيساوية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي قيدت وصول المصلين إلى الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، في حين جرفت قوات الاحتلال منشآت زراعية وحيوانية في قرية العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن المستوطنين المقتحمين أدوا صلاتهم بشكل جماعي داخل الأقصى، بالإضافة إلى أداء طقس السجود الملحمي (طقس ديني يعني الانبطاح الكامل، واستواء الجسد على الأرض ببسط اليدين والقدمين والوجه بالكامل) في المنطقة الشرقية من المسجد.

وحذرت محافظة القدس من تصعيد خطير ومنظم يستهدف المسجد الأقصى، تقوده جماعات "الهيكل" المتطرفة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية.

ووصفت المحافظة -في بيان لها اليوم الخميس- البرنامج الذي أعلنت عنه إحدى جماعات الهيكل، ويتضمن اقتحامات يومية للأقصى طوال شهر كامل بمشاركة 12 حاخاما، بأنه محاولة منهجية لتكريس تهويد المسجد وتغيير طابعه الإسلامي.

وأضافت أن خطورة التصعيد تتفاقم مع إدخال طقوس يهودية علنية إلى باحات المسجد، من بينها عقد قران لمستوطنين، والسماح بالغناء والرقص بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مما يُعد انتهاكا صارخا لقدسية المكان وتغييرا لطابعه الإسلامي، وفقا للبيان.

وفي السياق، نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم وتجريف لمنشآت تجارية وزراعية في منطقة روابي العيساوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال جرفت أرضا مزروعة تضم غرفتين، بالإضافة إلى 112 شجرة، تعود للمواطن المقدسي نعيم مطور، بحجة عدم الحصول على ترخيص.

كما نفذت جرافات الاحتلال عملية هدم وتجريف لأرض أخرى تعود ملكيتها للمواطن مازن محيسن، تضم حظيرة أغنام بالإضافة إلى عشرات الأشجار.