الاحتلال يغتال أسيرا محررا من القدس في غارة على غزة

استشهد فجر اليوم الخميس المحرر المقدسي المبعد إلى غزة بسام إبراهيم أبو اسنينة (52 عاما) إثر غارة جوية إسرائيلية على القطاع، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية استشهاد أبو اسنينة رفقة الأسيرين المحررين المبعدين إلى غزة، أيمن أبو داود ومهدي شاور، وهما من مدينة الخليل.

وتحرر أبو اسنينة في صفقة "وفاء الأحرار" في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، المعروفة بـ"صفقة شاليط"، وأبعده الاحتلال إلى قطاع غزة.

ولد أبو اسنينة عام 1973 في حارة باب حطة في البلدة القديمة بمدينة القدس، على بعد مئات الأمتار من المسجد الأقصى، واعتقله الاحتلال عام 2000 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة طعن مستوطن إسرائيلي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من محرري صفقة وفاء الأحرار، بينهم أسرى محررون من مدينة القدس، هم عبد الناصر الحليسي وشقيقه طارق الحليسي، وزكريا نجيب، ومحمد حمادة.