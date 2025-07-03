إسرائيل تُنذر 5 مناطق بمدينة غزة بالإخلاء الفوري

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الفلسطينيين القاطنين في 5 مربعات سكنية في حيي التفاح والدرج بالبلدة القديمة شرقي مدينة غزة بالإخلاء الفوري بذريعة أنها "منطقة قتال خطيرة"، متوعدا بتوسيع عمليته العسكرية لتصل إلى مركز المدينة.

ودعا المتحدث باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، سكان هذه المناطق إلى "الإخلاء فورا نحو الجنوب إلى منطقة المواصي". وأرفق البيان بخريطة تظهر المناطق المُنذرة بالإخلاء باللون الأحمر.

وتوعد أدرعي بالعمل بـ"قوة شديدة في المنطقة"، زاعما أنه "سيهاجم كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل"، كما توعد الاحتلال بتوسيع عمليته العسكرية لتصل إلى "مركز المدينة بما يشمل كافة أحيائها".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.