أطباء بلا حدود تحذر من فظائع عرقية في دارفور

حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الخميس من حدوث ما سمتها فظائع جماعية وأعمال عنف ذات طابع عرقي في دارفور (غربي السودان) مع احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الإقليم.

وأصدرت المنظمة تقريرا يستند إلى عشرات المقابلات التي أجريت بين مايو/أيار 2024 ومايو/أيار 2025، وأشار إلى مخاوف مما وصفه بعنف ممنهج ضد الجماعات العرقية غير العربية.

وقال مسؤول الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ميشال أوليفييه إن الناس يُستهدفون في دارفور بشكل متكرر من جانب قوات الدعم السريع وحلفائها، ولا سيما على أساس عرقي.

وأشارت المنظمة إلى تهديدات بشن هجوم شامل على الفاشر عاصمة شمال دارفور -التي يقطنها مئات آلاف الأشخاص- وسط انقطاع إمدادات الغذاء والماء إلى حد كبير وحرمان السكان من الرعاية الطبية.

عنف ممنهج

وتحدث تقرير منظمة أطباء بلا حدود -الذي استند إلى 80 مقابلة مع نازحين ومرضى- عن أشكال ممنهجة من العنف تشمل النهب والقتل الجماعي والعنف الجنسي والاختطاف والتجويع وهجمات على مدنيين ومرافق صحية.

ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن عناصر قوات الدعم السريع تحدثوا عن خطط "للتطهير الفاشر" من مجتمعاتها غير العربية، خصوصا قبيلة الزغاوة، مما أثار مخاوف من وقوع مذبحة مماثلة لفظائع عام 2023 ضد قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.

وقالت مستشارة الشؤون الإنسانية في "أطباء بلا حدود" ماتيلد سيمون "نخشى تكرار مثل هذا السيناريو في الفاشر".

واضطرت المنظمة الإنسانية الطبية إلى وقف عملياتها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين القريب الذي اقتحمته قوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم أنحاء إقليم دارفور، وهي تحاصر الفاشر منذ أكثر من عام، وفي الأشهر الماضية كثفت هذه القوات هجماتها على المدينة في محاولة لإخراج الجيش وحلفائه منها، وتسبب القصف المتكرر للمدينة ومخيمات النازحين القريبة منها في مقتل العشرات وإحداث دمار كبير.

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واتهمت الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية قوات الدعم السريع بتنفيذ "إبادة جماعية" و"تطهير عرقي" في دارفور، لكن تلك القوات تنفي ذلك.