عشرات القتلى والجرحى بضربات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا

قُتل 20 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في ضربات روسية استهدفت ليل الاثنين منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وفي زابوريجيا، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن 16 شخصا قُتلوا وأُصيب 35 آخرون في قصف طال منشأة اعتقال، منددا بما وصفه بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس".

وفي منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة، أعلن رئيس الإدارة المحلية، سيرغي ليساك، أن 3 هجمات استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 بجروح.

وأوضح أن الهجمات نُفذت باستخدام مسيّرات مفخخة وقنابل موجّهة.

مقتل شخص في منطقة روستوف

في المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل شخص في منطقة روستوف جنوب البلاد نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وقال حاكم المنطقة، يوري سليوسار، إن الهجوم استهدف بلدات سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي.

وأشار سليوسار إلى أن سيارة تضررت في شارع أوترافسكي في سالسك، مما أدى إلى مقتل سائقها، واصفا الحادث بـ"المأساوي".

كما أعلنت شركة السكك الحديد الروسية أن حطام مسيّرات سقط على محطة القطارات في بلدة سالسك، مما أدى إلى تضرر قطارين للركاب وبضائع، دون تسجيل إصابات بشرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متبادل بين الطرفين، حيث تواصل روسيا ضرباتها الجوية الواسعة على البنية التحتية والمناطق المدنية في أوكرانيا، بينما تكثّف كييف هجماتها بالمسيّرات على مناطق داخل روسيا.