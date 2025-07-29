قافلة مساعدات إنسانية جديدة تدخل محافظة السويداء السورية

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية دخلت إلى محافظة السويداء (جنوب سوريا) عبر ممر بصرى الشام بريف درعا.

وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية) إن القافلة مؤلفة من 22 شاحنة تحمل 27 ألف لتر محروقات، وألفي سلة غذائية وألفي سلة صحية و10 آلاف عبوة مياه شرب و40 طن طحين، إضافة إلى مواد طبية.

وأضافت القناة أن القافلة تم تجهيز بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي.

الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية تدخل إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام بريف درعا#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/086Qzj4sNw — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) July 29, 2025

وقبل ساعات، قال مراسل الجزيرة في سوريا إن قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة دخلت محافظة السويداء بالتنسيق بين الحكومة السورية والهلال الأحمر السوري.

وأمس الاثنين، قال محافظ السويداء جنوبي سوريا مصطفى البكور إن قوافل المساعدات الإنسانية نقلت 96 طنا من الطحين و85 ألف ليتر من الوقود إلى المتضررين في المحافظة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن "قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يوميا وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام في ريف درعا (الشرقي)، ولا توجد أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة".

ومنذ مساء 19 يوليو/تموز الجاري، يسود في محافظة السويداء اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة الأولى طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

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وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.