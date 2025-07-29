ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي إن "الشعب الفلسطيني عاش معاناة فظيعة. الآن في غزة بسبب الفشل الكارثي للمساعدات، نرى رضعا يتضورون جوعا وأطفالا لا يستطيعون النهوض، صور ستلازمنا ما حيينا. يجب أن تنتهي المعاناة".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن حكومته ستدرس التطورات وتتخذ القرار النهائي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء إعلان ستارمر بعد استدعائه أعضاء الحكومة من العطلة الصيفية لبحث التطورات في قطاع غزة حيث تقتل حرب الإبادة والتجويع عشرات الفلسطينيين يوميا، وقد تجاوزت أعداد الشهداء 60 ألف شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء.

كما تأتي خطوة ستارمر تزامنا مع انعقاد مؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

استمرار أعمال مؤتمر تثبيت حل الدولتين الذي انطلق أمس في مقر الأمم المتحدة.. وأبرز تصريحات غوتيريش بخصوص المجاعة في #غزة مع مراسلة #الجزيرة بيسان أبو كويك#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/UWPDd3deb0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 29, 2025

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "إلا إذا أنهت إسرائيل الوضع في غزة وقبلت بسلام طويل الأمد".

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وأضاف -في كلمة خلال مؤتمر حل الدولتين- أن المجتمع الدولي مصدوم لرؤية إطلاق النار على أطفال غزة أثناء بحثهم عن الغذاء، وأن "سوء التغذية المنتشر في غزة والمجاعة يقضان مضجع المجتمع الدولي".

في المقابل، رفضت إسرائيل إعلان ستارمر وقالت إن "تغيير موقف بريطانيا في هذا الوقت عقب خطوة فرنسا والضغوط الداخلية يشكل مكافأة لحماس".

وأضاف بيان للخارجية الإسرائيلية أن "الموقف البريطاني يضر بمحاولات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وخطة تحرير الرهائن"، وفق زعمه.

في غضون ذلك، قال مصدر بريطاني لوكالة رويترز إن ستارمر أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- قبل إعلانه نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.