مقتل مسلح نفذ هجوما في حي مانهاتن بنيويورك

أطلق مسلح النار على شخصين على الأقل، أحدهما ضابط شرطة، في مبنى مكتبي بحي مانهاتن في نيويورك، يضم مقرات بعض كبرى المؤسسات المالية في البلاد.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إن فرق الطوارئ استُدعيت إلى المبنى في بارك أفينيو مساء الاثنين -بالتوقيت المحلي- عقب الإبلاغ عن إطلاق نار.

ونشر العمدة إريك آدامز على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك "تحقيقا جاريا في حادثة إطلاق نار نشطة" وسط المدينة. وحث الأشخاص على اتخاذ احتياطات السلامة إذا كانوا في المنطقة.

وأعلنت شرطة نيويورك لاحقا مقتل المسلح، من دون أن تكشف عن وجود ضحايا أو مصابين بسبب الحادث.