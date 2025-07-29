سرايا القدس تفجر دبابة إسرائيلية وتستولي على طائرة استخبارية بغزة

بثت الجزيرة، اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية توثق تنفيذ مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة.

وأوضحت السرايا أن العملية العسكرية المزدوجة نُفذت شرق حي التفاح بمدينة غزة، وتضمنت تفجير آلية عسكرية إسرائيلية من طراز ميركافا والاستيلاء على طائرة مسيرة كانت تنفذ مهام استخبارية.

وتظهر المشاهد المصورة التي نشرتها سرايا القدس بداية التخطيط للعملية بإعداد عبوة ناسفة من نوع "ثاقب" المضاد للدروع، وتكشف اللقطات كيف قام عناصر السرايا بزراعة هذه العبوة في موقع إستراتيجي تم اختياره بعناية، حيث توقعوا مرور الآليات الإسرائيلية من خلاله.

كما تظهر اللقطات لحظة تقدم هذه الآلية مع قوات أخرى تابعة لجيش الاحتلال نحو المنطقة التي زُرعت فيها العبوة، مما يشير إلى أن العملية كانت مدروسة بدقة من ناحية التوقيت والمكان.

وفي الجزء الثاني من العملية، أظهرت المشاهد سيطرة عناصر السرايا على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تنفذ مهام استخبارية في نفس المنطقة.

عمليات متواصلة

وكانت السرايا قد بثت -يوم الجمعة الماضي- مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد تجهيز حقل الألغام بـ"عبوات شديدة الانفجار"، ثم زراعتها في الطريق الذي ستسلكه الآليات العسكرية الإسرائيلية، ووثقت المشاهد لحظة تفجير حقل الألغام واشتعال النيران في الآليات الإسرائيلية المستهدفة المتوغلة في دير البلح.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 895 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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كما عملت الفصائل أيضا على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة الأمد.