أخبار|كمبوديا

تأجيل اجتماع عسكري وتايلند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

Armoured personnel carriers (APC) are seen on a road near Thailand-Cambodia's border in Sisaket province, the day after the leaders of Cambodia and Thailand agreed to a ceasefire on Monday in a bid to bring an end to their deadliest conflict in more than a decade and ahead of military negotiations, Thailand, July 29, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha
ناقلات جنود مدرعة تايلندية على طريق بالقرب من الحدود مع كمبوديا بعد سريان وقف إطلاق النار (رويترز)
29/7/2025-|آخر تحديث: 09:28 (توقيت مكة)

أعلن الجيش التايلندي تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلند وكمبوديا كان من المقرر أن يعقد صباح اليوم الثلاثاء، متهما كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصل إليه البلدان بوساطة ماليزيا وبدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية الدائرة بينهما منذ 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم الجيش التايلندي -لوكالة رويترز- تأجيل اجتماع بين قادة جيشي تايلند وكمبوديا كان من المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) اليوم، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات حتى الآن.

وبعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قال نائب المتحدث باسم الجيش التايلندي إنه أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم، كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت.

Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim (C), Cambodia's Prime Minister Hun Manet (L) and Thailand's acting Prime Minister Phumtham Wechayachai (R) pose for photos as they shake hands following a press conference after talks on a possible ceasefire between Thailand and Cambodia in Putrajaya on July 28, 2025.
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتوسط نظيريه الكمبودي (يسار) والتايلندي بعد محادثات وقف إطلاق النار (الفرنسية)

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلندية إن بلاده ستخطر الولايات المتحدة والصين، اللتين شاركتا في مفاوضات وقف إطلاق النار، بالانتهاكات التي ارتكبتها كمبوديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف الليل.

لكن رئيس الوزراء التايلندي المؤقت فومتام ويتشايتشاي أكد بعد ذلك أن الحدود التايلندية الكمبودية هادئة بعد اشتباكات صغيرة شهدتها بين جيشي البلدين في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار.

CHANTHABURI, THAILAND - JULY 29: Cambodian migrant workers cross the Ban Laem border checkpoint in large numbers with all of their belongings on July 29, 2025 in Chanthaburi, Thailand. Thailand and Cambodia agreed to a ceasefire in talks brokered by Malaysia after deadly clashes along their disputed border that have resulted in at least 35 deaths and displaced over 200,000 people. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)
عمال كمبوديون يتجمعون عند نقطة تفتيش حدودية مع تايلند في خضم الاشتباكات (غيتي)

نفي كمبودي

بالمقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشيتا وقوع "أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق".

كذلك أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن "الجبهة هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل".

إعلان

وأمس الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلندي المؤقت في ماليزيا بحضور وفدين أميركي وصيني يوم الاثنين واتفقا على "هدنة فورية وغير مشروطة" توقف أعنف صراع بينهما منذ أكثر من عقد، حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.

وأتى الاتفاق بعد 5 أيام من القتال العنيف الذي أدى إلى مقتل 38 شخصا ونزوح أكثر من 300 ألف شخص.

المصدر: وكالات

إعلان