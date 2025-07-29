بنين تمنح جنسيتها لأحفاد ضحايا تجارة الرقيق

منحت حكومة بنين الجنسية لثلاث شخصيات من أصول أفريقية، منهم المغنية الأميركية الشهيرة سيارا، وذلك في احتفال رسمي أقيم في العاصمة كوتونو يوم السبت 26 يوليو/تموز 2025.

ويأتي هذا الحدث في سياق تطبيق قانون الجنسية للشتات الأفريقي، الصادر في سبتمبر/أيلول 2024، والذي يكرّس الاعتراف القانوني بالأفارقة المتحدرين من الشتات كجزء أصيل من الهوية الوطنية لبنين.

وقد سلّم الرئيس باتريس تالون شهادات التجنيس شخصيا للمكرّمين، في خطوة وصفت بأنها تاريخية، أعادت وصل ما انقطع من جذور الانتماء والهوية.

وفي كلمة مؤثرة، عبّرت سيارا عن امتنانها للشعب البنيني، "اليوم، أنا لست مجرد فنانة… أنا بنينية، وهذا يعني لي أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه".

وعلى الرغم من إعلانها بفخر "أنا بنينية"، لم توضّح سيارا ما إذا كانت ستحتفظ بجنسيتها الأميركية إلى جانب جنسيتها الجديدة.

من جانبه، أكد الرئيس تالون، أن هذه الجنسية ليست رمزية، بل تمنح أصحابها حقوقا دستورية كاملة، منها وجوب الإقامة في البلاد لثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها.

وقد أدى المستفيدون قَسم الولاء للجمهورية، متعهدين باحترام الدستور والدفاع عن كرامة الوطن.

رقمنة العودة إلى الجذور

في إطار هذه المبادرة، أطلقت الحكومة البنينية منصة رقمية متعددة اللغات، تُتيح لأبناء الشتات الأفريقي، لا سيما في الأميركيتين والكاريبي، تقديم طلبات الحصول على الجنسية.

وتُعد هذه المنصة إحدى أدوات السياسة الثقافية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الروابط الروحية والتاريخية بين بنين وأبنائها في الخارج.