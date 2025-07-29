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الكونغو الديمقراطية على مشارف تشكيل حكومة جديدة

Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, review troops during a welcoming ceremony at the Egmont Palace in Brussels, Belgium September 17, 2019. REUTERS/Francois Lenoir
رئيس جمهورية الكونغو فيليكس تشيسيكدي ينتظر أن يعلن عن حكومة جديدة (رويترز)
29/7/2025-|آخر تحديث: 14:41 (توقيت مكة)

تستعد جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة، في ظل حالة من الترقب الشعبي والسياسي المتزايد، فقد أثار الرئيس فيليكس تشيسيكيدي التكهنات بإعلانه قرب صدور "بلاغ مهم" خلال اجتماع حكومي وصفه بأنه الأخير لبعض الوزراء.

ويأتي هذا الحراك بعد نحو 5 أشهر من التعهد بإجراء تعديل وزاري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، في حين يترقب الشارع الكونغولي ملامح التشكيلة المقبلة واتجاهاتها السياسية.

وتشير تسريبات إلى أن الحكومة المرتقبة -التي وصفت بـ"حكومة سومينوا الثانية"- ستكون أقل عددا من سابقتها، مع انفتاح أكبر على قوى سياسية جديدة.

وترجح مصادر مطلعة أن تواصل رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولي مهامها في الحكومة الجديدة، في خطوة يعتبرها البعض استمرارا لنهج إصلاحي يهدف إلى إعادة التوازن السياسي بالبلاد.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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