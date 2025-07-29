الحوثيون يبثون تسجيلات لطاقم سفينة أغرقوها بالبحر الأحمر

بث الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيون) تسجيلات لأفراد من طاقم السفينة "إيترنيتي سي" أقروا فيها بانتهاكها قرار حظر الملاحة البحرية على الموانئ الإسرائيلية.

وقال الإعلام الحربي إن البحرية اليمنية تمكنت من إنقاذ 11 من طاقم السفينة، بينهم جريحان.

وأشار مصدر عسكري تابع للحوثيين إلى أن السفينة استُهدفت بعد تجاهلها تحذيرات عديدة من القوات البحرية اليمنية بالتوقف الفوري.

وكان اثنان من طاقم السفينة -التي تحمل علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية- قد قتلا في هجوم استهدفها في البحر الأحمر في 7 يوليو/تموز الجاري قرب ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأكدت الحكومة الفلبينية اليوم الثلاثاء أن 9 من البحارة الذين تم إنقاذهم فلبينيون.

وقال وزير شؤون العاملين المهاجرين الفلبيني هانز كاكداك إن البحارة في حالة بدنية جيدة، مضيفا أن الحكومة تعمل على ضمان الإفراج عنهم وعودتهم سالمين.

و"إيتيرنتي سي" ثاني سفينة تغرق الشهر الجاري في ساحل اليمن بعد السفينة "ماجيك سي" التي تديرها أيضا شركة يونانية، وجرى استهدافها من قبل الحوثيين قبالة جنوب غرب اليمن.

وأغرق الحوثيون السفينتين في إطار عمليات تستهدف السفن التي تنتهك حظر الملاحة الذي أعلنه الحوثيون على الموانئ الإسرائيلية ردا على حرب الإبادة على غزة.

ومساء أول أمس الأحد، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم قرروا تصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وبدء المرحلة الرابعة من الحصار عليها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية.