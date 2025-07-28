مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى اليوم الاثنين، كما اقتحم عدد آخر منهم بلدة الطيبة وسط الضفة وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين الفلسطينيين هناك، تزامنا مع اقتحامات واعتقالات شنها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة.

وقالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين من جهة باب المغاربة وتعمدوا القيام بجولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

كما أشارت مصادر للجزيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت جامعة القدس في منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا بلدة الطيبة وسط الضفة فجرا وأحرقوا مركبتين فلسطينيتين وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل بالبلدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجر اليوم وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة عقب الهجوم.

وفي الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، أقام مستوطنون بؤرة استعمارية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة، في بلدة الطيبة.

وفي السابع من يوليو/تموز الجاري، أضرم مستوطنون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، مما أثار ردود فعل كنسية ودولية واسعة، التي نددت باعتداءات المستوطنين على المقدسات ودور العبادة.

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، زار عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، كما زار دبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية بلدة الطيبة، في ظل التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين على البلدة وممتلكاتها ومقدساتها، خاصة الكنائس والمقابر المسيحية.

اعتقالات

وتزامنا مع اعتداءات المستوطنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت صدام السلامين من بلدة السموع، وخليل حسن حمدان من بلدة بني نعيم، بعد أن دهمت منزليهما وفتشتهما.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على السلامين وحمدان ونكلت بهما خلال عملية الاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مواطنين.

وأوضحت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، واعتقلت كلا من يامن بسام سليم وسعيد مزيد سليم وأيهم بلال غناوي، بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ليلا مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت بعدة أحياء منها، خاصة منطقة السوق وشارع الدواوين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة البيرة، وقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة البيرة واعتقلت كلا من محمود عمر كرارة ونور الدين كراكرة، بعد أن دهمت منزليهما وعبث بمحتوياتهما، كما اعتقلت المواطن محمد صافي أبو ليلى من قرية المزرعة الغربية.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدتي بيرزيت وأبو قش وقرية أبو شخيدم شمال رام الله.

وفي مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 مواطنين، ونقلت وكالة وفا عن مصدر أمني أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة من بينها منطقة شارع الصف وإسكان العبيدي، واعتقلت كلا من وائل إسماعيل سلامة عبيات ونبيل أحمد سالم العبيات وكمال علي عبد الله نواورة وأحمد عدنان قراقع.

وأضاف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوبا، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.