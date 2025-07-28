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مئات يتظاهرون ضد الهجرة في بلدة بريطانية وسط إجراءات أمنية

Protestors hold a banner reading "Don't let the far right divide us with their hatred and violence: unite" as they march from Epping station towards The Bell Hotel believed to be housing asylum seekers, in Epping, northest of London, on July 27, 2025 to protest against the anti-immigrant demonstrations of the past few days.
متظاهرون يحملون لافتات مناهضة للعنصرية خلال احتجاج في بلدة إبينغ (الفرنسية)
28/7/2025-|آخر تحديث: 08:24 (توقيت مكة)

تظاهر المئات ضد الهجرة في بلدة تشهد سلسلة من الاحتجاجات شمالي شرقي لندن أمس الأحد، في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال تظاهرات سابقة مناهضة للمهاجرين.

وبلغ عدد المتظاهرين نحو 400 شخص من مجموعتين متعارضتين، واحدة مناهضة للهجرة وأخرى مضادة مؤيدة لها، وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأقامت حواجز للفصل بين الفريقين ومنعت ارتداء الأقنعة.

وتجمع المتظاهرون أمام فندق بيل في المدينة الذي يستخدم عادة لإيواء طالبي اللجوء واللاجئين، رغم مناشدات مجلس محلي لإغلاقه.

EPPING, ENGLAND - JULY 27: Police gather in front of the Bell Hotel during a protest against the use of the hotel as migrant accommodation on July 27, 2025 in Epping, England. Anti-migrant protesters, as well as counter-protesters, have organised rallies in Epping near the Bell Hotel, which is being used as migrant accommodation. The far-right activist Tommy Robinson told his social media followers earlier this week that he would also join the demonstrations. A series of protests have taken place here following the arrest of an asylum seeker on suspicion of alleged sexual assaults in the town. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)
الشرطة طوقت المظاهرة في إبينغ خوفا من اضطرابات أمنية (غيتي)

كما نُظم احتجاج مضاد من قبل منظمة "واجه العنصرية" التي هتف أنصارها "اللاجئون مرحب بهم هنا".

وأفادت الشرطة -في بيان- بتوقيف 3 أشخاص، مشيرة إلى أن الاحتجاج انفض "بسلام".

وهذه التظاهرة هي الأحدث ضمن سلسلة تظاهرات في بلدة إبينغ البريطانية حيث وُجهت لطالب لجوء في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.

A protestor holds a placard reading "Put local first" during a an anti-immigrant demonstration outside The Bell Hotel believed to be housing asylum seekers, in Epping, northest of London, on July 27, 2025, after police charged an asylum-seeker with sexual offences earlier this month.
مجموعتان متعارضتان رفعتا لافتات مختلفة خلال احتجاج أمام فندق بيل المتوقع أنه يؤوي لاجئين في إبينغ (الفرنسية)

غضب متزايد

وتثير قضية آلاف المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير نظامية إلى البلاد على متن قوارب صغيرة عبر القناة المانش الإنجليزية، إلى جانب تدهور الاقتصاد البريطاني، غضبا متزايدا بين بعض البريطانيين.

وتفاقمت هذه المشاعر بسبب رسائل تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل داعمي اليمين المتطرف.

وبلغ عدد الذين قاموا برحلة اللجوء عبر القناة ووصلوا إلى بريطانيا حتى الآن في عام 2025 نحو 24 ألف مهاجر، وهو أعلى رقم على الإطلاق في هذه المرحلة من العام.

المصدر: الفرنسية

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