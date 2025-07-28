"فتات جوي".. إسقاط المساعدات على غزة يُشعل غضب الناشطين

أثارت عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المجوعين الباحثين عن الطعام، غضبا واسعا في أوساط الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها "استعراضات مخزية" لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية.

واعتبر مدونون وناشطون أن هذه العمليات لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية الحقيقية، بل تعد جزءا من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تحسين صورة الاحتلال أمام العالم، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في القطاع، وتتزايد فيه التحذيرات من مجاعة جماعية وشيكة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن عمليات إسقاط المساعدات التي تنفذها دول أجنبية ستُستأنف "كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل وصولها".

الغرب يعتبر الانزالات الجوية مهينة لاهل غزة ..

والعرب مبسوطين ..هذا فرق ثقافات وانسانية https://t.co/LuUOSv2mEs — Amer (@palvoicee) July 28, 2025

ومن جانبهم يرى مغردون أن هذا الإعلان يشكل محاولة مكشوفة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة، وتبرئة الاحتلال من تهمة استخدام التجويع كسلاح جماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدين أن ما يجري من إنزالات جوية واستعراضات عبر شاحنات المساعدات ما هو إلا "بروباغندا" تهدف إلى إسكات العالم.

ووصف آخرون الإنزالات الجوية بأنها "مسرحيات دعائية لا تسمن ولا تغني من جوع" لافتين إلى أن الكميات التي تلقى من الجو لا تتجاوز في أحسن الأحوال حمولة شاحنتين أو ثلاث، في حين أن القطاع المحاصر بحاجة إلى مئات الشاحنات يوميا لسد رمق أكثر من مليوني إنسان.

وأشاروا إلى أن إحدى الطائرات ألقت مساعدات في مناطق إخلاء "خطيرة" في خان يونس، حملت فقط "7 مشاطيح" أي أقل من حمولة شاحنة واحدة، واصفين ما جرى بأنه "فتات جوي لا يصل إلى الجائعين، بل يتم تكديسه في أماكن مغلقة".

لا تصدّقوا الرواية الكاذبة..

الحرب لم تنتهِ بعد، والإسقاطات الجوية لم تكن سوى رماد دعائي، لا تكفي حتى لعائلة واحدة!

المعابر ما زالت مغلقة، والمساعدات التي دخلت لا تسدّ جوع 1٪ من السكان،

الموت مستمر، والصمت مُطبق، والكارثة تتضخم مع كل يوم، وكل ساعة. — Salah Safi 🇵🇸 صلاح صافي (@iSalahSafi) July 27, 2025

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وكتب أحد النشطاء "الإنزالات طريقة غير مجدية مطلقا، لا بكميتها ولا بطريقة وصولها للمجوعين".

وقال آخر "3 طائرات أسقطت 25 طنًا من المساعدات، أي ما يعادل شاحنتين فقط، لا تكفي لإطعام شارع واحد. المعادلة بسيطة: افتحوا المعابر".

كل شيء مهزلة، الإسقاط الجوي مهزلة!

٣ طائرات جوية اسقطت ٢٥ طن مساعدات وهي حمولة شاحنتين فقط لا تطعم شارع

المعادلة بسيطة، افتحوا المعابر ولتدخل المساعدات، هناك اكثر من ٢٠٠٠ شاحنة في العريش تنتظر الدخول.

بكفّي — Alaa Shath | علاء شعث (@3laashaath) July 27, 2025

ورأى ناشطون أن الإنزالات الجوية تجري بطريقة "استعراضية ومهينة" مشيرين إلى أن ما تم إلقاؤه على المجوعين لا يتجاوز حمولة شاحنتين أو ثلاث، بينما تريد إسرائيل تصدير "خبر السماح بالإنزالات" باعتباره تحولا إنسانيا.

وأكدوا أن ما يجري من عمليات إنزال جوي للمساعدات "ما هو إلا خداع مفضوح" مشددين على أن المطلوب حاليًا هو "تكثيف الضغط، قولا وفعلا، لفضح سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة".

وقال أحدهم "السماح بالإنزالات هو الخبر الذي تريد تل أبيب (إسرائيل) تصديره للعالم. هي لا تسعى لحل الأزمة بل لتعويمها وتطويل أمدها".

واعتبر عدد من المدونين أن الإنزالات الجوية ليست حلا إنسانيا، بل أداة ضمن هندسة التجويع، تستخدم لامتصاص الغضب العالمي بعد انتشار صور المجاعة في غزة، وتصوير الاحتلال على أنه يستجيب للكارثة بينما يستمر فعليا في صناعتها.

مطلوب تكثيف الضغط قولا وعملا لفضح سياسة التجويع انكشفت الخديعة، عمليات انزال شكلية وكميات محدودة من المساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع، ما يجري هو هندسة التجويع ومحاولة التخلص من الضغط الدولي. https://t.co/hKaQvGznQT — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) July 27, 2025

وانتقد ناشطون أيضا عدم ملاءمة الإنزالات الجوية لواقع غزة الميداني، حيث تحولت إلى مدينة من الخيام المتلاصقة، في ظل سيطرة الاحتلال على 70% من مساحتها، مما تسبب في وقوع إصابات وقتلى نتيجة سقوط المساعدات على رؤوس الناس وخيامهم.

وشدد آخرون على أن الإنزالات الجوية تُسهم في إطالة أمد الأزمة وتعويمها بدلا من حلها، موضحين أن الاحتلال -تحت ضغط صور المجاعة القاسية- يسعى لتقديم هذه الإنزالات كخطوة لـ"كسر المجاعة" بينما هي مجرد صور استعراضية وموهومة.

وأجمع مدونون على أن الهدف العميق لهذه الإنزالات هو "ضرب الصورة الذهنية للفلسطيني أمام الشعوب الحرة" من خلال إذلاله، وتشويه كرامته، وتصويره كمن تخلى عن حقه في الحرية والمقاومة مقابل كيس طحين يُلقى عليه من السماء.