عاجل | مصدر حكومي سوري للجزيرة: معلومات استخباراتية تشير لحالات إعدام بالسويداء مع عدم السماح لوزارة الصحة بالتوثيق

مصدر حكومي سوري للجزيرة: معلومات استخباراتية تشير لحالات إعدام بالسويداء مع عدم السماح لوزارة الصحة بالتوثيق

مصدر حكومي سوري للجزيرة: يصعب تحديد مناطق آمنة لدخول منظمات دولية للسويداء لانتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة

مصدر حكومي سوري للجزيرة: مسلحون اختطفوا أحد متطوعي الخوذ البيضاء أثناء محاولته إجلاء موظفين أمميين من السويداء

مصدر حكومي سوري للجزيرة: مسلحون رفضوا دخول بعض المساعدات للسويداء والشيخ الهجري عجز عن حماية القائمين عليها

مصدر حكومي سوري للجزيرة: إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات سورية أخرى محاصرة بكفرة وشهبا إلى درعا

مصدر حكومي سوري للجزيرة: إجلاء موظفين بمنظمات دولية وبعض المرضى ومجموعات مسلحة تمنع عشرات العائلات من الخروج

مصدر حكومي سوري للجزيرة: هناك تقصير من قبل المنظمات في دعم النازحين في21 مركز إيواء بدرعا تضم نحو 150 ألف نازح

مصدر حكومي سوري للجزيرة: الحكومة ترفض تسييس المساعدات من أي طرف وتؤكد أن السوريين بحاجة لتدخلات إنسانية عاجلة

التفاصيل بعد قليل..