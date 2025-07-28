عاجل | مصدر حكومي سوري للجزيرة: معلومات استخباراتية تشير لحالات إعدام بالسويداء مع عدم السماح لوزارة الصحة بالتوثيق
مصدر حكومي سوري للجزيرة: معلومات استخباراتية تشير لحالات إعدام بالسويداء مع عدم السماح لوزارة الصحة بالتوثيق
مصدر حكومي سوري للجزيرة: يصعب تحديد مناطق آمنة لدخول منظمات دولية للسويداء لانتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة
مصدر حكومي سوري للجزيرة: مسلحون اختطفوا أحد متطوعي الخوذ البيضاء أثناء محاولته إجلاء موظفين أمميين من السويداء
مصدر حكومي سوري للجزيرة: مسلحون رفضوا دخول بعض المساعدات للسويداء والشيخ الهجري عجز عن حماية القائمين عليها
مصدر حكومي سوري للجزيرة: إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات سورية أخرى محاصرة بكفرة وشهبا إلى درعا
مصدر حكومي سوري للجزيرة: إجلاء موظفين بمنظمات دولية وبعض المرضى ومجموعات مسلحة تمنع عشرات العائلات من الخروج
مصدر حكومي سوري للجزيرة: هناك تقصير من قبل المنظمات في دعم النازحين في21 مركز إيواء بدرعا تضم نحو 150 ألف نازح
مصدر حكومي سوري للجزيرة: الحكومة ترفض تسييس المساعدات من أي طرف وتؤكد أن السوريين بحاجة لتدخلات إنسانية عاجلة
التفاصيل بعد قليل..