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عاجل | الرئيس الأميركي: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك
28/7/2025-|آخر تحديث: 14:58 (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك
- قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر
- يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا
- أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض
- الرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعبا
- أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة
- سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة