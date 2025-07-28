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عاجل | الرئيس الأميركي: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك

28/7/2025-|آخر تحديث: 14:58 (توقيت مكة)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

  • نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك
  • قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر
  • يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا
  • أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض
  • الرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعبا
  • أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة
  • سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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