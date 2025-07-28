شهداء ومصابون باستهداف منازل ومنتظري المساعدات في غزة

استشهد نحو 43 فلسطينيا بينهم 9 من طالبي المساعدات منذ فجر اليوم الاثنين بقصف إسرائيلي استهدف منازل ومنتظري المساعدات في أنحاء قطاع غزة كافة، في ظل إعلان الاحتلال تعليقا "تكتيكيا" لعملياته في مناطق معينة بالقطاع.

وأكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 25فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول باستشهاد زوجين فلسطينيين وابنتهما بقصف إسرائيل منزلا لعائلة "عابد" في مخيم المغازي وسط غزة.

وأشارت مستشفيات جنوب قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين بقصف إسرائيلي على منطقتي الياباني والمواصي غربي خان يونس جنوبا.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

استهداف المجوّعين

في الأثناء، أكد مصدر بمستشفى العودة في غزة استشهاد شاب وإصابة آخرين بنيران الاحتلال التي طالت منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.

كذلك قال مجمع ناصر الطبي إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال صباح أمس الأحد "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في بضع مناطق في قطاع غزة اعتبارا "من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء" بالتوقيت المحلي، مضيفا أن هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرك فيها الجيش "وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة"، غير أن غارات الاحتلال لم تتوقف.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 59 ألفا و821 فلسطينيا وإصابة 144 ألفا و851 فلسطينيا، في حصيلة غير نهائية ترتفع يوميا في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية وبقاء عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.