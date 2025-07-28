أجلت السلطات في تركيا أكثر من 3500 شخص في اليومين الماضيين من مناطق محيطة بمدينة بورصة الصناعية الكبرى في شمال غربي البلاد، حيث لا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريقين مشتعلين منذ أكثر من 24 ساعة.

وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي أنه تم نقل 3515 شخصا إلى مناطق آمنة، مضيفا أن 2300 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ شاركوا في مكافحة النيران الأحد وسط رياح عاتية.

وتابع الوزير أنه تم نشر أكثر من 850 مركبة و6 طائرات و4 مروحيات في المنطقة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتقترب من 40 درجة مئوية في الأيام المقبلة، من دون تحديد مناطق الغابات والأحراش التي أتت عليها النيران في ضواحي رابع أكبر مدينة في البلاد.

وتوفي رجل إطفاء بنوبة قلبية خلال عمله على إخماد النيران مساء السبت، بينما توفي 3 أشخاص الأحد في حادث تصادم شاحنة صهريج استُخدمت لإخماد أحد الحريقين، وفقا لما أعلنته ولاية بورصة.

وبوفاتهم، يرتفع عدد قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى 17 منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، بينهم 10 من المتطوعين في أعمال الإنقاذ وعمال غابات، لقوا حتفهم يوم الأربعاء الماضي في حريق اندلع بمدينة إسكي شهير في غرب تركيا.

وفي ولاية كارابوك الريفية في شمال تركيا، يحاول رجال الإطفاء منذ 5 أيام إخماد حريق في المنطقة التي تغطي الغابات 72% من مساحتها، مما استدعى إجلاء أكثر من 1,800 من السكان.

وفي ظل موجة الحر والجفاف التي أثرت على مساحات شاسعة من البلاد، دعت السلطات التركية الأحد مجددا إلى توخي الحذر، محذرة من أن خطر الحرائق سيظل مخيما حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إخماد أكثر من 3 آلاف حريق في تركيا منذ بداية الصيف.