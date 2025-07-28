الأسكتلنديون يستقبلون ترامب بالاحتجاج اللاذع ونفخ القرب والتضامن مع فلسطين

ألقت صحيفة واشنطن بوست الضوء على احتجاجات الأسكتلنديين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم، حيث يمكث في منتجعه للغولف بتيرنبيري في رحلة خاصة تستمر 5 أيام وتتخللها لقاءات مع مسؤولين أوروبيين.

فقد استقبله المحتجون بالسخرية اللاذعة والعبارات الأسكتلندية الحادة وموسيقى القرب وشعارات الحرية لفلسطين، وفقا للصحيفة.

ولو ألقى ترامب نظرة على صحيفة "ذا ناشونال" الأسكتلندية ليلة وصوله، الجمعة، لكان لاحظ العناوين الرئيسية التي لم تحاول تجميل الأمر، فقالت "مجرم أميركي مدان يصل إلى أسكتلندا"، في إشارة إلى إدانة ترامب بتهم جنائية في الولايات المتحدة قبل عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.

وتدفق مئات المحتجين المناوئين لترامب إلى شوارع إدنبرة وأبردين ودومفريس، السبت، كما صدرت دعوات لاحتجاجات أخرى في أبردينشاير اليوم الاثنين.

أما أولئك الذين مُنعوا من الوصول إلى منتجع ترامب للغولف في تيرنبيري فقد توجهوا إلى الساحل، حيث خطوا عبارات على الرمال، من بينها "اطردوا ترامب" و"فلسطين حرة".

وقالت ألينا إيفانوفا (37 عاما) إحدى منظمي الاحتجاجات في أبردين "نحن مبدعون في احتجاجاتنا، لكن هناك في الحقيقة شعور عميق ملموس بالاشمئزاز من سياسة ترامب".

وتولى "تحالف أوقفوا ترامب" تنسيق هذه السلسلة من الاحتجاجات، وهو تحالف ينشط في التحذير من أخطار التغير المناخي والدفاع عن حقوق المهاجرين والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وضمن هذه الاحتجاجات، تظاهر أكثر من ألف شخص أمام القنصلية الأميركية في إدنبرة، السبت، لإيصال رسالة إلى ترامب بأنه ليس مرحّبا به في أسكتلندا.