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الأسكتلنديون يستقبلون ترامب بالاحتجاج اللاذع ونفخ القرب والتضامن مع فلسطين

BALMEDIE, SCOTLAND - JULY 28: Demonstrators protest against the visit of President Trump’s visit to his golf course at Balmedie on July 28, 2025 in Aberdeen, Scotland. U.S. President Donald Trump is visiting his Trump Turnberry golf course, as well as Trump International Golf Links in Aberdeenshire, during a brief visit to Scotland from July 25 to 29. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
احتجاج على زيارة ترامب في مدينة بالميدي الأسكتلندية مع شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة (غيتي)
28/7/2025-|آخر تحديث: 21:54 (توقيت مكة)

ألقت صحيفة واشنطن بوست الضوء على احتجاجات الأسكتلنديين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم، حيث يمكث في منتجعه للغولف بتيرنبيري في رحلة خاصة تستمر 5 أيام وتتخللها لقاءات مع مسؤولين أوروبيين.

فقد استقبله المحتجون بالسخرية اللاذعة والعبارات الأسكتلندية الحادة وموسيقى القرب وشعارات الحرية لفلسطين، وفقا للصحيفة.

A woman holds a placard as demonstrators protest the visit of U.S. President Donald Trump, in Balmedie, near Aberdeen, Scotland, Britain, July 28, 2025. REUTERS/Hannah McKay
لافتة تقول: الأطفال يتضورون جوعا وترامب يلعب الغولف (رويترز)

ولو ألقى ترامب نظرة على صحيفة "ذا ناشونال" الأسكتلندية ليلة وصوله، الجمعة، لكان لاحظ العناوين الرئيسية التي لم تحاول تجميل الأمر، فقالت "مجرم أميركي مدان يصل إلى أسكتلندا"، في إشارة إلى إدانة ترامب بتهم جنائية في الولايات المتحدة قبل عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.

وتدفق مئات المحتجين المناوئين لترامب إلى شوارع إدنبرة وأبردين ودومفريس، السبت، كما صدرت دعوات لاحتجاجات أخرى في أبردينشاير اليوم الاثنين.

BALMEDIE, SCOTLAND - JULY 28: A person dressed as Donald Trump holds a sign saying 'Investigate me' as demonstrators protest against the visit of President Trump’s visit to his golf course at Balmedie on July 28, 2025 in Aberdeen, Scotland. U.S. President Donald Trump is visiting his Trump Turnberry golf course, as well as Trump International Golf Links in Aberdeenshire, during a brief visit to Scotland from July 25 to 29. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
محتج يضع قناعا على صورة ترامب ولافتة تقول: حققوا معي (غيتي)

أما أولئك الذين مُنعوا من الوصول إلى منتجع ترامب للغولف في تيرنبيري فقد توجهوا إلى الساحل، حيث خطوا عبارات على الرمال، من بينها "اطردوا ترامب" و"فلسطين حرة".

A woman holds a toilet brush depicting U.S. President Donald Trump as demonstrators protest the visit of U.S. President Donald Trump, in Balmedie, near Aberdeen, Scotland, Britain, July 28, 2025. REUTERS/Hannah McKay
محتجة تحمل فرشاة مرحاض على صورة ترامب (رويترز)

وقالت ألينا إيفانوفا (37 عاما) إحدى منظمي الاحتجاجات في أبردين "نحن مبدعون في احتجاجاتنا، لكن هناك في الحقيقة شعور عميق ملموس بالاشمئزاز من سياسة ترامب".

A boy holds a placard as demonstrators protest the visit of U.S. President Donald Trump, in Balmedie, near Aberdeen, Scotland, Britain, July 28, 2025. REUTERS/Hannah McKay
طفل يحمل لافتة تقول: اذهب إلى السجن لا إلى أسكتلندا (رويترز)

وتولى "تحالف أوقفوا ترامب" تنسيق هذه السلسلة من الاحتجاجات، وهو تحالف ينشط في التحذير من أخطار التغير المناخي والدفاع عن حقوق المهاجرين والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وضمن هذه الاحتجاجات، تظاهر أكثر من ألف شخص أمام القنصلية الأميركية في إدنبرة، السبت، لإيصال رسالة إلى ترامب بأنه ليس مرحّبا به في أسكتلندا.

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المصدر: واشنطن بوست

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