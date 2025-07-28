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الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترامب في الصين خلال سبتمبر

COMBO-US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-TRUMP-PUTIN (COMBO) This combination of pictures created on June 04, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump in Morristown, New Jersey, May 23, 2025, and Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow on May 28, 2025. US President Donald Trump said he spoke to Russian counterpart Vladimir Putin Wednesday about Ukraine and Iran, warning that the Kremlin leader had "very strongly" pledged to respond to Kyiv's stunning drone attack on Russian bombers. Trump said that there was no "immediate peace" on the horizon in Ukraine -- which Russia invaded in 2022 -- following what he described as a one hour and 15 minute call with the Russian president. (Photo by SAUL LOEB and Pavel Bednyakov / various sources / AFP) DATE 04/06/2025 SIZE x Country RUS SOURCE AFP/SAUL LOEB
بوتين (يمين) وترامب لم يعقدا أي لقاء مباشر منذ تولي الأخير ولايته الثانية (الفرنسية)
28/7/2025-|آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن استبعاد عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في الصين مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، في حال قرر الأخير حضور الاحتفالات المقامة هناك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريح للصحافيين "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".

ومن المرتقب أن يزور بوتين الصين للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي ستتخللها عروض عسكرية ضخمة في ساحة تيان أنمين، تشمل استعراضا للقوات والطائرات والأسلحة المتطورة، وفق ما أعلنته السلطات الصينية.

وأكد الكرملين مشاركة بوتين في هذه المناسبة، التي يتوقع حضورها من جانب عدد من قادة العالم، بناء على ما كشفته بكين في وقت سابق.

ويشار إلى أن بوتين وترامب لم يعقدا أي لقاء مباشر منذ تولي ترامب ولايته الثانية، إلا أنهما أجريا محادثات هاتفية في مناسبات متعددة، كان أبرزها حول الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

المصدر: الفرنسية

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