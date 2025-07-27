عشرات الشهداء بغزة وجيش الاحتلال يقدم خططا لاستمرار القتال

ذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 62 شهيدا سقطوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 34 من منتظري المساعدات، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 59 ألفا و821 شهيدا، و144 ألفا و851 مصابا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 88 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 374 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية في القطاع.

وذكر مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا استهدف مساء اليوم حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة عشرات من منتظري المساعدات، برصاص قوات الاحتلال شمال غربي المدينة.

وقال مصدر طبي في المستشفى المعمداني إن 4 فلسطينيين، بينهم امرأة، استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأضاف أن سيدة فلسطينية استشهدت في قصف إسرائيلي قرب مسجد صلاح الدين بالحي ذاته.

استهداف المجوعين

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بالنصيرات باستشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة 50 على الأقل، من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وأضافت المصادر أن نيران قوات جيش الاحتلال استهدفت الفلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم، ونقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى المستشفى.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم أطفال، وأصيب آخرون، بعد استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء غرب المدينة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 7 فلسطينيين بقصف على خيام نازحين في مواصي خان يونس، كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غربي المدينة.

كما قال مجمع ناصر الطبي إن شهيدا آخر سقط في قصف إسرائيلي على شمال غربي خان يونس.

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يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قدم للمستوى السياسي خططا لاستمرار القتال في غزة، وإن القطاع لا يزال هو "ميدان الحرب الأساسي"، مدعيا أن ما يعرف بعملية "عربات جدعون" حققت جميع أهدافها في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أميركي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​