أخبار|إسرائيل

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في حدث أمني بخان يونس

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - JULY 23: Israeli soldiers stand near a tank near the border with the Gaza Strip on July 23, 2025 in Southern Israel, Israel. Earlier today, a group of more than 100 aid organizations, including Save the Children and MÈdecins Sans FrontiËres (Doctors Without Borders), issued an open letter warning of mass starvation in Gaza and imploring Israeli authorities to provide safe access to food aid. The aid groups also called for a ceasefire, opening of border crossings, and the distribution of food aid through a "UN-led mechanism." (Photo by Amir Levy/Getty Images)
التقارير أشارت إلى أن قائد وحدة الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي من بين المصابين (غيتي)
27/7/2025-|آخر تحديث: 15:05 (توقيت مكة)

أفادت مواقع إسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل من وحدة الاستطلاع في الجيش الإسرائيلي، خلال ما وصفته بـ"حدث أمني" وقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى أن من بين المصابين قائد وحدة الاستطلاع، وقد جرى نقل جميع الجرحى إلى مستشفيات داخل إسرائيل لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحدث أو خلفياته.

كما أكدت مواقع إسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من مقتل جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهما المدرعة في خان يونس، وذلك بحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي صدر أمس السبت.

وكان الجيش قد أعلن أيضا وفاة جندي ثالث متأثرا بجروح أُصيب بها في وقت سابق من الأسبوع.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الانفجار الذي وقع السبت نجم عن عبوة ناسفة بدائية فجّرها مقاوم خرج من نفق، مستهدفا ناقلة جنود تابعة للكتيبة 51 في لواء جولاني.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس: "فقدنا ثلاثة من أبطالنا الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أمن دولتنا وعودة جميع رهائننا".

وبهذه الخسائر، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 463 جنديا، وفق البيانات الرسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 204 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة حصدت أرواح عشرات الفلسطينيين، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان