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عاجل | مصادر في مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 8 من منتظري المساعدات

27/7/2025-|آخر تحديث: 10:38 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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