عاجل | فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها

فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها

فوكس نيوز عن روبيو: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ60 يوما

فوكس نيوز عن روبيو: الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب

فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة

فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها

التفاصيل بعد قليل..