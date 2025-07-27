عاجل | فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها
27/7/2025-|آخر تحديث: 07:38 (توقيت مكة)
فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها
فوكس نيوز عن روبيو: نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ60 يوما
فوكس نيوز عن روبيو: الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب
فوكس نيوز عن روبيو: تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة
فوكس نيوز عن ويتكوف: المفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة