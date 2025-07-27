أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا إسرائيلَ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد.

ووفقا لما ذكرته مواقع هولندية، نشرت الوكالة اليوم الأحد تقريرا بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية"، وسلط الضوء على محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة.

وأورد التقرير عددا من الأمثلة من بينها وثيقة تم توزيعها العام الماضي من قبل وزارة إسرائيلية على سياسيين وصحفيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، وتضمنت معلومات شخصية غير معتادة ومتطفلة عن مواطنين هولنديين، وسط توترات أثارتها مظاهرة لأنصار فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم في أمستردام خلال تلك الفترة.

وأعربت الوكالة عن قلق متزايد بشأن التهديدات المتزايدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. ويحذر التقرير من أن مثل هذا الضغط يهدد بإضعاف عمل المحكمة.

وأوضحت أن هولندا باعتبارها الدولة المضيفة للهيئات القانونية الدولية الرئيسية، تتحمل "مسؤولية خاصة" لحماية عملها من التدخل الخارجي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وكانت تقارير سابقة للوكالة أثارت مخاوف بشأن برامج التجسس الإسرائيلية، ولكن التقرير الجديد تجنب الربط المباشر لإسرائيل بعمليات التجسس.