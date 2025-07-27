عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قررنا تصعيد عملياتنا العسكرية والبدء في المرحلة الرابعة من الحصار على العدو

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قررنا تصعيد عملياتنا العسكرية والبدء في المرحلة الرابعة من الحصار على العدو

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: بسبب استمرار الإبادة في غزة يجد اليمن نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: المرحلة الرابعة تشمل استهداف كل السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنستهدف السفن ضمن المرحلة الرابعة في أي مكان وبغض النظر عن جنسيتها

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: الشركات التي تتعامل مع العدو ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: ندعو كل الدول للضغط على العدو لوقف عدوانه على غزة إذا أرادت تجنب التصعيد

التفاصيل بعد قليل..