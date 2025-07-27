أخبار|التجويع في غزة|تايلند

الأسبوع في صور

استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة (الأناضول)
27/7/2025-|آخر تحديث: 15:55 (توقيت مكة)

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا دراماتيكيا في المشهدين الإقليمي والدولي، مع استمرار المجاعة في غزة وتضاؤل فرص التوصل إلى تهدئة، بينما تحركت العواصم الكبرى في اتجاهات متباينة حيال الأزمة.

حرب التجويع في غزة

Naima Abu Ful poses for a photo with her 2-year-old malnourished child, Yazan, at their home in the Shati refugee camp in Gaza City, Wednesday, July 23, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
غزة تواجه مجاعة متصاعدة وانقطاعا تاما للمساعدات (أسوشيتد برس)

بالتوازي، برزت تحركات دبلوماسية واستثمارية لافتة في الشرق الأوسط، وظهرت مواقف أوروبية جديدة من القضية الفلسطينية، وسط تطورات أمنية خطيرة على حدود آسيا الجنوبية.

Britain's Permanent Representative to the UN Barbara Woodward speaks to delegates about the situation in Gaza during a United Nations Security Council meeting at U.N. headquarters, in New York City, U.S., July 16, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
مجلس الأمن ناقش الوضع في غزة خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (رويترز)

وفي غزة تصاعدت الأزمة الإنسانية مع تفاقم الجوع وانقطاع المساعدات، في ظل اشتداد العدوان الإسرائيلي وتراجع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

A displaced Palestinian child sits next to a pot of lentil soup that he received at a food distribution point in Gaza City in the northern Gaza Strip on July 25, 2025.
المدنيون في غزة يعانون الجوع وسط تراجع فرص التهدئة (الفرنسية)

وفرضت الأزمة معادلة جديدة من الانهيار الشامل، بعد أن بات الوصول إلى الغذاء والدواء أمرا بالغ الصعوبة، في حين حذّرت منظمات دولية من مجاعة جماعية تهدد ملايين المدنيين.

الأم الفلسطينية المشردة سماح مطر تحمل ابنها أمير الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي (رويترز)

ضغوط أوروبية على إسرائيل

وتزامن ذلك مع ضغوط أوروبية متزايدة، إذ طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإنهاء القيود المفروضة على المساعدات وتوفير ممرات إنسانية عاجلة.

BERLIN, GERMANY - JULY 23: German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron talk to media prior to talks at Villa Borsig on July 23, 2025 in Berlin, Germany. The two leaders are meeting as Germany, France and the United Kingdom forge a stronger European alliance following U.S. President Donald Trump's disruption of transatlantic ties. (Photo by Christian Mang/Getty Images)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان إلى وسائل الإعلام (غيتي)

انفتاح اقتصادي في سوريا

وحرّكت السعودية مسار الانفتاح الاقتصادي على سوريا عبر إرسال وفد رفيع المستوى إلى دمشق، أبرم مجموعة من الصفقات الاستثمارية بقيمة مليارات الدولارات في قطاعات حيوية.

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إلى جانب عدد من رجال الأعمال (الأناضول)

جاءت الخطوة امتدادا لجهود التقارب العربي مع الحكومة السورية، وسط تحولات متسارعة في خارطة العلاقات الإقليمية.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman shakes hands with Hazem al-Sharaa, the brother of Syrian President Ahmed al-Sharaa, in Riyadh, Saudi Arabia, February 2, 2025 in this screengrab taken from a handout video. Saudi Royal Court/Handout via REUTERS TV THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (يمين) يصافح حازم الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض (رويترز)

الاعتراف بفلسطين

وأثار إعلان الرئيس الفرنسي نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا موجة من التوترات الدبلوماسية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

BERLIN, GERMANY - JULY 23: French President Emmanuel Macron talks to media prior to talks with German Chancellor Friedrich Merz at Villa Borsig on July 23, 2025 in Berlin, Germany. The two leaders are meeting as Germany, France and the United Kingdom forge a stronger European alliance following U.S. President Donald Trump's disruption of transatlantic ties. (Photo by Christian Mang/Getty Images)
إعلان الرئيس الفرنسي نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا (غيتي)

شكّل الموقف الفرنسي منعطفا في الموقف الأوروبي، خاصة في ظل الضغوط الداخلية المتصاعدة لمساءلة الحكومات عن مواقفها من الحرب على غزة، وتزايد الدعوات للاعتراف الفوري بفلسطين كدولة ذات سيادة.

آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة الجمهورية بباريس لدعم غزة (غيتي)

تحرك رياضي قطري

وأطلقت قطر تحركا جديدا على المستوى الرياضي، عبر بدء مشاورات رسمية مع اللجنة الأولمبية الدولية للترشح لاستضافة أول دورة أولمبية في الشرق الأوسط عام 2036.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)

وتواصل الدولة الخليجية تعزيز موقعها كقوة رياضية دولية، في سياق طموحاتها الممتدة بعد تنظيمها الناجح لكأس العالم.

A man points to a replica of the Qatar 2022 World Cup trophy at a gift shop in Souq Waqif bazaar in Doha on July 24, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
نسخة طبق الأصل من كأس العالم قطر 2022 (الفرنسية)

حرب بين تايلند وكمبوديا

واندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الكمبودية والتايلندية على الحدود المشتركة، في تصعيد هو الأشد منذ أكثر من عقد.

A Thai military mobile unit fires towards Cambodia's side after Thailand and Cambodia exchanged heavy artillery on Friday as their worst fighting in more than a decade stretched for a second day, in Surin, Thailand, July 25, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha TPX IMAGES OF THE DAY
وحدة متنقلة عسكرية تايلندية تطلق النار باتجاه الجانب الكمبودي (رويترز)

وأعادت الاشتباكات إلى الواجهة المخاوف من تفجر نزاعات كامنة في جنوب شرق آسيا، في وقت تشهد فيه المنطقة توازنات حساسة وخلافات حدودية قديمة.

Local villagers wait to receive food donated from a charity as they take refuge in Wat Phnom Kamboar, Oddar Meanchey province, Cambodia, Sunday, July 27, 2025, amid the fighting between Thailand and Cambodia. (AP Photo/Heng Sinith)
مواطنون ينتظرون تسلّم الطعام الذي تبرعت به إحدى الجمعيات الخيرية أثناء لجوئهم إلى كمبوديا (أسوشيتد برس)

هكذا تتقاطع المآسي الإنسانية في غزة مع التحولات السياسية والاستثمارية في الشرق الأوسط، وتتشكل ملامح مشهد عالمي مضطرب، تحكمه تحالفات متبدّلة، وقرارات كبرى تعيد رسم خطوط النزاع والتأثير.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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