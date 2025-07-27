سرقة بيانات عملاء شركة "أليانز" للتأمين باختراق إلكتروني

كشفت شركة "أليانز لايف"، إحدى أبرز شركات التأمين في الولايات المتحدة، عن تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة البيانات الشخصية لأغلبية عملائها وموظفيها الماليين، إلى جانب عدد من موظفيها الآخرين.

وفي إفصاح رسمي قدّمته الشركة إلى مكتب المدعي العام في ولاية مين، لم تحدد "أليانز لايف" عدد العملاء المتضررين من هذا الاختراق حتى الآن، لكنها أكدت أن الحادث وقع في 16 يوليو/تموز الجاري، وتم اكتشافه في اليوم التالي.

وكان موقع "تك كرانش" التقني أول من نشر تقارير حول هذا الاختراق، الذي استهدف نظام إدارة علاقات العملاء التابع للشركة، والذي يعمل عبر خدمة سحابية خارجية.

وقال متحدث باسم الشركة -في بيان أرسل إلى وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني- "في 16 يوليو 2025، تمكنت جهة تهديد خبيثة من الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي تستخدمه الشركة".

وأوضح المتحدث أن ذلك جرى باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية، مما أتاح لها الحصول على بيانات التعريف الشخصية لغالبية العملاء والموظفين الماليين وموظفين محددين آخرين.

وأكدت الشركة أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية لم تظهر حتى الآن أي دليل على اختراق أنظمة شبكتها الأخرى، بما في ذلك نظام إدارة وثائق التأمين.

وأوضحت "أليانز لايف" أن الحادث يقتصر على أنظمتها الخاصة فقط، مشيرة إلى أن قاعدة عملائها تضم حاليا نحو 1.4 مليون شخص.