القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فساد

قبل نحو 6 أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيزو، اندلعت فضيحة فساد تتعلق بعقود بناء في ميلانو.

ويجري مكتب المدعي العام تحقيقا في مزاعم باتفاقات غير قانونية تتعلق بالعديد من مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك بناء القرية الأولمبية، حيث سيقيم الرياضيون خلال الألعاب، كما يخضع بيبي سالا (عمدة ميلانو) للتحقيق.

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ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط في الشمال الإيطالي. وستكون ميلانو ومنتجع كورتينا دامبيزو للرياضات الشتوية في جبال الدولوميت المضيفين الرسميين. كما ستقام المنافسات أيضا في عدة مدن أخرى بالمنطقة.

ويدور التحقيق حول مشروع عقاري وسط مدينة ميلانو. ومع ذلك، يستهدف مكتب المدعي العام أيضا مشاريع أخرى مثل القرية الأولمبية التي ستقام على مشارف مركز المدينة.

ووفقا للهيئة، تم طلب إصدار مذكرة توقيف بحق 6 مشتبه بهم، بينما تم تفتيش عدة مكاتب وشقق.

ووفقا لتقارير إعلامية، تمت مصادرة 120 ألف يورو (نحو 139 دولارا) نقدا من مقاول بناء، في حين تتراوح الاتهامات بين الفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يخضع 74 مشتبها للتحقيق، بينما نفى رئيس بلدية ميلانو هذه الاتهامات في تصريحات صحفية.